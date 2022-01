Seit unserer letzten Kommentierung zu Exxon Mobil hat sich einiges getan. Die Aktie hat ihre damalige Schwächephase überwunden und kommt nun offenkundig wieder ins Laufen…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 28.11. hieß es unter anderem „[…] Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 70 US-Dollar blieb Exxon Mobil verwehrt. Vielversprechende Versuche gab es aber durchaus einige; doch oberhalb von 66 US-Dollar ging diesen die Luft aus. [...] Exxon Mobil geriet daraufhin zwar ebenfalls unter Druck, konnte aber zumindest den eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 60 US-Dollar verteidigen. Und genau darauf wird es auch in den kommenden Tagen ankommen. Ein Rücksetzer unter die 60 US-Dollar würde weiteres Abwärtspotential in Richtung 55 US-Dollar oder gar 52 US-Dollar (markantes August-Tief) freisetzen. Um aus charttechnischer Sicht für Entspannung zu sorgen, muss es für Exxon Mobil zurück über die 65 US-Dollar gehen.“.

Um die aktuelle Situation adäquat darzustellen, haben wir einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht…



In der Folgezeit entbrannte zunächst ein zähes Ringen um die eminent wichtige Unterstützung von 60 US-Dollar. Ein temporärer Rücksetzer konnte zügig korrigiert werden. Gleichzeitig wurde der mittelfristige Aufwärtstrend verteidigt.

Mittlerweile haben sich die guten Rahmenbedingungen durchgesetzt. Exxon Mobil hat eine kleine Zwischenrally lanciert. Die Widerstände bei 65 US-Dollar und 70 US-Dollar wurden überwunden. Die daraus resultierenden Kaufsignale zeigen noch immer Wirkung und könnten die Aktie nun an den nächsten Widerstand bei 75 US-Dollar heranführen. Sollte es auch noch über die 75 US-Dollar gehen, könnte sich die Bewegung bis auf 78 US-Dollar ausdehnen.

Kurzum. Exxon Mobil profitiert vom Momentum im Ölsektor. Sollte die Aktie den Druck auf der Oberseite hochhalten können, warten mit den Bereichen um 75 US-Dollar und 78 US-Dollar die nächsten Widerstände und damit potentielle Bewegungsziele. Etwaige Gewinnmitnahmen spielen sich idealerweise oberhalb von 65 US-Dollar ab. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.