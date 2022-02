Nachdem der Montag ohne die Teilnehmer der Wall Street für Kursverluste zur XETRA-Handelszeit von rund 2 Prozent sorgte, schloss sich die Nachbörse bereits nahtlos an. Dort rutschte der Index bereits am Montagabend in der Future-Handelszeit noch tiefer und erreichte die 14.400er-Region als nächsten Support. Zuletzt notierte der Index dort übrigens im März des vergangenen Jahres!

Etwas tiefer startete die Vorbörse dann sogar. Anleger reagierten somit erst einmal panisch auf die Aussagen und Aktionen des russischen Präsidenten Putin. Er unterstützt zwei Regionen der Ukraine und lässt sich von seinem militärischen Kurs nicht abbringen. Das war der aktuelle Stand, der dann aber ein wenig als "eingepreist" galt. Denn die Kurse zogen an - ein erster Trade in der Vorbörse war von mir long ausgerichtet:

20220222 DAXtrade an 14.325

Ab dem Xetra-Start 9.00 Uhr zogen die Kurse weiter an und boten Gelegenheiten für Anleger, die sie seit mehreren Monaten erwarteten. Bereits in den ersten beiden Handelsstunden zog der Index weiter bis zum Tiefpunkt vom Wochenstart, an dem er erst einmal wieder konsolidierte.

Getragen wurde die Bewegung auch vom ifo Index. Das Barometer für das Geschäftsklima stieg den zweiten Monat in Folge nach 96 Punkten im Januar auf nun 98,9 Punkte. In der monatlichen Umfrage werden rund 9000 Manager nach ihrem Ausblick und der aktuellen Einschätzung befragt.

Mit den News zum anstehenden Börsengang von Porsche gelang dann der Sprung zum Schlusskurs des Vortages und damit zum Gap-close:

20220222 DAX Xetra Wochenstart

Auch diese Bewegung konnte ich dann auf der Long-Seite im Livestream eingegangen, kommentiert und als Nachbereitungs-Screen für Dich:

Ein kleiner Rücklauf im Vorfeld einer angekündigten Rede von Joe Biden am Abend sorgte dann dafür, dass der DAX letztlich mit einem Minus aus dem Handel ging. Zwischenzeitlich standen wir jedoch 2,5 Prozent tiefer und haben somit sehr gut aufgeholt. Im 4-Stundenchart sieht man die Dynamik auf der Unter- sowie dann auch wieder Oberseite beim Reversal:

20220222 DAX Xetra mittelfrist

Die 15.000 bleibt weiter entfernt und der Abwärtstend damit auch. Den hatten wir in der Vorwoche ja schon mehrfach getestet.

Nach 575 Punkte Bewegungsbreite am Montag kam der Index gestern auf 417 Punkte zurück. Das ist weiterhin überdurchschnittlich hoch. Der VDAX als Gradmesser der Volatilität sprang auf ein neues Jahreshoch. Darüber sprachen wir gestern mit Daniel Saurenz.

Folgende Eckdaten sind am Dienstag aufgezeichnet worden:

Börsenplatz Xetra Letzter Kurs 14.693,00 Performance -0,26 % Kurszeit 17:55:00 Eröffnung 14.365,06 Tageshoch 14.782,16 Tagestief 14.357,86 Vortageskurs 14.731,12

Wie gestaltet sich das große Bild und die Eröffnung am Mittwoch?

Mittelfristig sind wir weiter von einer Entspannung entfernt. Dieses Bild von gestern hat viel kaputt gemacht (Rückblick):

20220221 DAX Abendhandel Big Picture

Im Big Picture war es die Range, welche uns seit fast einem Jahr begleitete. War dies nur ein kurzer Dip?

Nach dem gestrigen Reversal könnte man es meinen:

20220222 DAX Big Picture

Vor allem nach der Rede von Joe Biden, die direkt in Konfrontation zu Russland ging und damit den Ernste der Lage noch einmal untermauerte.

Doch die US-Future sowie der DAX-Endloskontrakt sind heute morgen recht stabil:

20220223 DAX Endloskontrakt

Hierbei lässt sich ein Aufwärtstrend ab den Dienstagstiefs konstruieren und zudem die 15.800 als Zielbereich, da dies die Unterkante der alten Range aus dem gezeigten Big Picture darstellt:

20220223 DAX Endloskontrakt Trend

Ich verfolge diese aktuellen Marktbewegungen gern auch heute wieder mit mir zusammen LIVE auf Twitch. Dort beziehe ich die aktuellen Daten aus Asien und der Entwicklung in der Nacht mit ein:

Es geht dann im weiteren Verlauf vielfältig mit Händlerinterviews und dem Livetradingroom um 10.00 Uhr mit Rohstoffen, Währungen und weiteren Aktienwerten, breit gefächert in die Materie Finanzen hinein weiter. Marcus Klebe sowie heute Markus Gabel werden mit mir am Start sein.

Auch in der neuen Woche finden wieder Livestreams auf meinem YouTube-Kanal als Videobesprechung ganz interaktiv statt. Dabei ist 8.00 Uhr als Ausgangspunkt geplant. Kurz und präzise ist dabei die Devise!

Ich halte danach meine Marktbesprechung ausführlicher auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN ab und lade Dich damit zu mehreren Stunden Finanz-Infotainment in die Community ein.

Aus dem Wirtschaftskalender sind heute vorrangig Termine aus Europa verzeichnet.

Am Morgen wird nun das Gfk Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Es soll sich leicht verbessern.

11.00 Uhr folgt der Verbraucherpreisindex auf EU-Ebene für den Monat und das gesamte Jahr.

Umrahmt werden die Daten von Reden aus dem EZB-Umfeld. Am Nachmittag folgt dann noch der Redbook Index in den USA 14.55 Uhr.

Alle genannten Termine sind hier verzeichnet und mit den jeweiligen Prognosen aufgelistet:

20220223 Wirtschaftsdaten

Weitere Quartalszahlen aus den USA können den Markt dann ebenfalls Impulse geben. Vorbörslich sind hierbei heute weiter bekannte Unternehmen wie Tupperware in dieser Übersicht verzeichnet:

20220223 Quartalszahlen

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels jetzt viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

Schau für weitere Meinungen im Trading-Chat vorbei

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 73,82 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!