Das Tech-Beben könnte noch nicht vorbei sein, wenn man den Analysten der Bank of America glaubt. Nach dem Absturz der Nasdaq um bis zu 17 Prozent sehen sie bei manchen Werten, wie beispielsweise Tesla und Ebay, den Tiefpunkt noch nicht erreicht. Bei einigen gebeutelten Aktien ergeben sich jetzt aber günstige Einstiegschancen mit starkem Gewinnpotenzial, wie Forbes berichtet.

Die Zinswende, enttäuschende Quartalszahlen und eine abflauende Pandemie hätten Techwerte in ein "Wachstumsfegefeuer" getrieben, sagt Savita Subramanian von der Bank of America. Sie merkt an, dass ein Rückgang der Quartalsgewinne um 0,5 Prozent dazu beigetragen habe, dass der Nasdaq in diesem Jahr um 15 Prozent und der S&P 500 fast zehn Prozent gefallen ist.