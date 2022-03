Das Thema „Ukraine-Krieg“ ist hochsensibel und verständlicherweise hochemotional. Die Unsicherheit ist extrem hoch, nicht nur an der Börse. Das führt dazu, dass neben der emotionalen Belastung, die sicherlich die meisten von uns teilen, auch der „normale“ Arbeitstag als Trader durch extreme Herausforderungen gekennzeichnet ist (siehe auch Börse-Intern von Freitag).

Ein Leser hat mir geschildert, dass er bislang gut durch die Börsenjahre gekommen, seit Januar aber komplett überfordert sei. Seinen Freunden ginge es ebenso. Und selbst seine abonnierten Trading-Dienste würden nicht mehr so gut funktionieren wie bisher. Er fragte mich, ob Stockstreet auch solche Probleme habe und welche Seminare, Bücher oder Strategien ich ihm empfehlen könne.

Zunächst einmal kann ich seine Ausführung sehr gut nachvollziehen. Und ich kann Ihnen versichern, dass jeder an der Börse nur mit heißem Wasser kocht. Niemand weiß, wo die Kurse als nächstes hinlaufen, insbesondere nicht in der aktuellen Marktlage. Ich hatte dem Leser daher auch geschrieben, dass nahezu alle Marktteilnehmer überrascht werden, wenn es binnen kürzester Zeit sehr weit abwärts geht (der DAX verlor jüngst binnen 7 Handelstagen mehr als 11 %).

Entwickeln Sie ein eigenes Gefühl für den Markt!

Was die Frage des Lesers zu Strategien, Seminaren und Büchern angeht: In Extremsituationen helfen keine Bücher. Zu sehr unterscheiden sich die Ursachen dieser extremen Marktphasen. Denken Sie an die US-Immobilienkrise, Fukushima, Corona und so weiter. Und stets haben solche Ereignisse ganz verschiedene Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Börse.

Für normale Zeiten konnte ich dem Leser den besten Tipp geben, den es aus meiner Sicht gibt: Sammeln Sie eigene Erfahrungen!

Allerdings braucht man an den Börsen sehr viel Erfahrung. Denn der Markt ändert sich ständig. Und keine Strategie funktioniert in jeder Marktsituation. Sie müssen also die verschiedenen Marktphasen selbst erlebt und Ihre Erfahrungen gesammelt haben. Nur dann entwickeln Sie ein Gefühl für den Markt und erkennen, in welcher Phase er aktuell steckt und welche Phase danach kommen könnte. Dann können Sie die jeweils passende Strategie gewinnbringend anwenden. Lehrbücher und Seminare helfen Ihnen dabei nur für die Basis, da sie Ihnen kein eigenes Gefühl für den Markt vermitteln können.