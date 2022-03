Wie können Normalverdiener beim Sparen ihrem unbefriedigenden Zinsumfeld entkommen? Viele Privatanleger setzen auf Immobilien oder Aktien gegen die Geldentwertung - dabei liegt der beste Weg in deren Verknüpfung und dem Investment in Immobiliengesellschaften, denn einerseits stellen Immobilienportfolios klassische Sachwerte dar, die in Phasen steigender Preise gewinnen. Andererseits können sie in ihrer Funktion als Aktie deutlich höhere Erträge erzielen als die Sachwerte selbst. Der größte Vorteil liegt bei Immobilienaktien aber in der derzeitigen Unterbewertung der Aktie gegenüber dem Objektwert der meisten Portfolios.

Die meisten Privatanleger setzen für ihre Altersvorsorge auf Lebensversicherungspolicen und legen einen Großteil ihres Ersparten auf Tages- oder Festgeldkonten, wo es der Inflation ausgeliefert ist. Dennoch legte der Kontostand bei nicht wenigen nach nunmehr fast zwei Jahren Coronakrise sogar etwas zu: Die DZ Bank vermeldete einen neuen Sparrekord der Deutschen. Doch viele von ihnen mussten von ihren Banken und Sparkassen als "Verwahrentgelt" getarnte Strafzinsen schlucken. Angesichts der Rekordinflation von 5,2 Prozent müssen sich aber auch diejenigen Gedanken machen, die davon verschont wurden.