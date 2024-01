Beim jüngsten Economic Outlook 2024 in Berlin teilten Experten der Swiss Life Asset Managers ihre Einschätzungen zu wichtigen wirtschaftlichen Entwicklungen, die Anleger und die Immobilienmärkte in naher Zukunft erwarten.

Positive Aussichten für die Weltwirtschaft

Die Weltwirtschaft zeigt Anzeichen einer deutlichen Erholung und dürfte Mitte 2024 die Talsohle durchschritten haben. Diese Entwicklung ist insbesondere durch den erwarteten Anstieg der Reallöhne gekennzeichnet, der erste seit 2021. Dies dürfte zu einer gesteigerten Kaufkraft der Konsumenten führen, was bedeutet, dass mehr Geld für Waren und Dienstleistungen ausgegeben wird. Somit wird die wirtschaftliche Aktivität voraussichtlich wieder deutlich angekurbelt. Experten betrachten diesen Trend als einen Wendepunkt, der das Ende der lang andauernden Kaufkraftkrise einläutet. Zusätzlich deutet diese Entwicklung darauf hin, dass Unternehmen wieder zuversichtlicher in die Zukunft blicken und Investitionen tätigen. Gleichzeitig führen rückläufige Finanzierungskosten, bedingt durch die Senkung der Leitzinsen, zu einer Entlastung für Unternehmen und Privathaushalte.

Immobilienmarkt: Chancen trotz Herausforderungen

Auf dem Immobilienmarkt herrscht noch eine Mischung aus Vorsicht und Optimismus. Im ersten Halbjahr 2024 werden weitere Preisanpassungen erwartet, allerdings in einem geringeren Ausmaß als im Jahr 2023. Diese Entwicklung zeigt, dass der Markt beginnt, sich zu stabilisieren. Trotz eines verhaltenen Wirtschaftswachstums bleiben die fundamentalen Bedingungen stabil. Faktoren wie das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, die Zunahme von Objekten zu reduzierten Preisen, günstigere Finanzierungsbedingungen und der Bedarf an Inflationsschutz werden den Markt im Jahr 2024 stützen. Die Attraktivität von Immobilien wird von Land zu Land, Sektor zu Sektor und von Objekt zu Objekt variieren, was ein sorgfältiges und proaktives Management der Anlagen erfordert. Insgesamt bieten diese Erkenntnisse einen optimistischen Ausblick für Anleger, wobei eine gewisse Vorsicht weiterhin geboten ist. Immobilien und Infrastruktur werden weiterhin als attraktive Anlageoptionen mit Inflationsschutz gesehen, besonders in einem Umfeld sinkender Zinsen.