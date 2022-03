Auf den Listen finden sich Aktien mit stabilen Margen und schwarzen Zahlen. "Wir sind der Meinung, dass Unternehmen mit hohen und stabilen Margen (was auf eine stärkere Preissetzungsmacht hindeutet) besser abschneiden sollten, da sie wahrscheinlich in der Lage sein werden, die Kosten an die Verbraucher weiterzugeben und die Margen bei einer hohen Inflation der Inputkosten zu schützen", so die Goldman-Analysten unter der Leitung von Timothy Moe.