Indizien für eine Bärenmarkt-Rally

So zeigt sich bei der Analyse der Relativen Stärke der Sektoren, dass vor allem die defensiven Sektoren vorn liegen. Aktuell sind das vor allem Versorger, Gesundheit und Immobilien. Was das für den Gesamtmarkt bedeutet veranschaulicht der folgende Chart:

Quellen: MarketMaker mit Daten von VWD und eigene Berechnungen

Hier habe ich dem US-Leitindex S&P 500 (oberer Chartteil) die Sektor-Trends (unterer Chartteil) gegenübergestellt. Dabei habe ich die Sektoren in zyklische und defensive gruppiert. Zur ersten Gruppe gehören z.B. der Tech-Sektor, die Industrie und die Chemie. Zur letzteren gehört neben den drei oben genannten z.B. auch der Telekommunikationssektor.

Üblicherweise ist in stabilen Aufwärtstrends die Relative Stärke der zyklischen Sektoren größer als die der defensiven. Das zeigte die grüne Kurve im unteren Chartteil. Sie misst den Anteil der zyklischen Sektoren des S&P 500, die eine Relative Stärke gegenüber dem Index zeigen. Diese Kurve lag während des Anstiegs des S&P 500 seit 2020 stets über der roten Linie, welche die Relative Stärke der defensiven Sektoren des S&P 500 misst.

Und diese rote Kurve ist bereits in der Vorwoche nach oben geschnellt und signalisiert damit, dass die Anleger in der aktuellen Erholung die defensiven Sektoren favorisieren. Dieses Verhalten ist typisch für Phasen, in denen die Anleger weiteres Ungemach an den Aktienbörsen erwarten.

Was die Relative Stärke verrät

Aufschlussreich ist aber auch ein Blick auf die Relative Stärke der einzelnen Sektoren. Angesichts der rasant gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise überrascht es nicht, dass der Energie- und Rohstoffsektor aktuell die beiden stärksten Sektoren sind. Aber gleich danach folgen, wie schon erwähnt, Versorger, Gesundheit und Immobilien.

Und das ist bemerkenswert, denn abgesehen vom Gesundheitssektor führen damit die vier Sektoren die Relative-Stärke-Liste des S&P 500 an, welche die kleinste Gewichtung im Index haben. Dazu die folgende Grafik:

Quelle: eigene Darstellung nach Angaben von Standard & Poor’s