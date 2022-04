Das Management des im SDAX notierten österreichischen Technologiekonzerns bleibe höchst zuversichtlich, dass der Verkauf des Geschäfts mit IT-Dienstleistungen über die Bühne gehe, so Analyst Tim Wunderlich in der Studie von Hauck Aufhäuser Lampe. Bislang gebe es offenbar 20 an der Sparte interessierte Parteien. Zeitnah werde es wohl weitere Gespräche geben. Die Auftragslage bei S&T sei in diesem Jahr bislang stark geblieben, schrieb der Experte weiter.

Ein erstes Kaufangebot der deutschen Firma Grosso Tec für gut acht Prozent der Aktien zu je 15,30 das Stück lehnte der österreichische Tech-Konzern vor zwei Wochen ab. Viele Anleger rechnen deshalb und wegen der vermeintlich vielen Kaufinteressenten mit höheren Angeboten, was zu einem höheren Aktienkurs führen könnte, was wiederum die Leerverkäufer unter Druck setzen könnte.

Ein Stimmungsbild aus dem S&T-Forum auf wallstreet:online:

Bullon: Es wird sehr schwierig für die Leerverkäufer, noch mit einem blauen Auge aus der Sache rauszukommen. Ich gebe keine Aktie unter 25 Euro her. … Ich kann mir schon vorstellen, dass so langsam Panik bei dem einen oder anderen Leerverkäufer aufkommt, ist die Aktie seit ihrem Tief bei knapp 12 Euro doch mehr oder weniger ohne Verschnaufpause gestiegen. Auch weitere Leerverkäufe konnten diesen Trend nicht aufhalten und es gab für Leerverkäufer fast keine Gelegenheit, Aktien günstig zurückzukaufen. Die Buchverluste werden von Tag zu Tag mehr. Ich denke: Wir haben hier wirklich bald die realistische Chance einen großen Squeeze-out zu sehen.

Pksnm: Ich sehe aktuell keinen Grund zu verkaufen, weder für 15,30 Euro noch zum aktuellen Kurs. Die Chancen überwiegen die Risiken aktuell bei weitem. Zum einen die circa sieben Prozent an Leerverkäufen und zum anderen das Kaufangebot von Grosso Tec, welches unter Umständen vom Kurs her nochmal angehoben wird.

Malecon: Die Reise geht weiter. Es spricht sich in den sozialen Netzwerken zunehmend herum, dass die S&T-Aktie sogar mehr Chancen auf einen Short-Squeeze bietet als so manche Meme-Aktie. … Selbst wenn die Grosso Tec AG in den kommenden Tagen mit einem nachgebesserten Angebot bei uns Aktionären antanzt, kriegt sie keine einzige Aktie von mir! Ich werde dann genüsslich sagen: ist mir immer noch zu niedrig! Ich habe Zeit, wenn es darum geht, dass meine Depotposition wächst und wächst.

Just_me: Das Spiel kann nicht ewig betrieben werden, aber meine Vermutung stützt sich auf Beobachtung. Deshalb erscheint es sinnlos, jede Veränderung im Kurs zu hinterfragen. Ein Squeeze wird es nicht geben. Ein Wunschtraum von Anlegern! Es wird nur passieren, wenn alle Leerverkäufer ohne Limit zurückkaufen. Das regelt die eine oder andere KI schon. Solange nur ein Angebot von 15,30 Euro, vielleicht noch eines mit 17,50 Euro nachkommt (auf jeden Fall unter 20 Euro), wird das nichts.

JBelfort: Ich glaube, dass eine Erhöhung des Angebotspreises nicht zu hoch abgegeben wird, denn das wäre vermutlich für den Kurs kurzfristig kontraproduktiv. Nehmen wir an: Man erhöht das Angebot auf 25 Euro. Das würde einen richtigen Run auf die Aktie erzeugen und sehr viele Kurzfristzocker anlocken. Das Angebot steht allerdings nur für acht Prozent der Aktien. Alle Kurzfristzocker, die nicht zum Zuge kommen, würden danach wohl schmeißen, was starken Druck auf den Kurs haben könnte. Das wird Grosso Tec wahrscheinlich nicht wollen. Unabhängig davon hat Grosso Tec nichts zu verschenken und will später selbst profitieren.

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion