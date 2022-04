Ereilt Elon Musk mit Tesla und Cathie Wood mit ihrem ARK Innovation bald das Netflix-Schicksal? Netflix stürzt nach Vorlage der Zahlen um -37% ab und folgt damit dem SWeg von Meta (Facebook). Von den FANG-Aktien sind nun faktisch nur noch Amazon und Google (Alphabet) übrig geblieben. Heute meldet Tesla seine Ergebnisse (wir berichten bei finanzmarktwelt.de, ab 22.10Uhr) - und Cathie Wood wird sehr genau hinschauen, denn das überbewertete Unternehmen von Elon Musk ist das Flagschiff, das ihre Arche (ARK) noch halbwegs über Wasser hält! Ausserhalb des Nasdaq heute gute Stimmung an den Aktienmärkten: man hofft, dass die Fed nicht allzu stark die Zinsen anhebt (so Aussagen von Bostic) und die Inflation ihren Hochpunkt überschritten hat (so Aussagen der Bank of America)..

Hinweise aus Video:

1. Energiekrise: „Wir haben billige Drogen genommen – und die sind nun weg“

2. Tesla-Quartalszahlen heute Abend – eine kurze Vorschau

