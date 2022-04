Unsere letzte Kommentierung zu Kupfer überschrieben wir mit „Auf Richtungssuche“. Darin thematisierten wir unter anderem die ambivalente Gemengelage.

Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und Kupfer reagierte zwischenzeitlich mit einem deutlichen Rücksetzer auf die aktuelle Nachrichtenlage.

Rückblick. So hieß es in unserer letzten Kommentierung noch: „[…] Der Anfang März unternommene Versuch, über den markanten Widerstandsbereich von 4,75 US-Dollar zu setzen, gab dem Industriemetall zunächst die Gelegenheit, in den Bereich von 5,0 US-Dollar vorzustoßen. Lange konnte sich Kupfer nicht auf dem exponierten Kursniveau halten. Kupfer setzte zuletzt unter das Ausbruchsniveau von 4,75 US-Dollar zurück. Kurzum. In einem ambivalenten Umfeld hält sich Kupfer aus charttechnischer Sicht noch die Möglichkeit offen, weitere Vorstöße in Richtung 5,0 US-Dollar zu lancieren. Ein Ausbruch über die 5,0 US-Dollar würde die Karten auf der Oberseite neu mischen. Die zentrale Unterstützung verorten wir in den Bereich von 4,5 US-Dollar. Sollte es für Kupfer darunter gehen, wäre Obacht geboten. Zudem würde in diesem Fall eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“



In der Folgezeit versuchte sich Kupfer noch ein ums andere Mal daran, über den Widerstandsbereich 4,75 US-Dollar / 4,80 US-Dollar hinweg in Richtung 5,0 US-Dollar vorzustoßen. Letztendlich stellte das Industriemetall seine Bemühungen (zumindest bis auf weiteres) erfolglos ein.

Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen Kupfer zwischenzeitlich erneut unter den Bereich von 4,5 US-Dollar. Damit befindet sich das Industriemetall in einer aus charttechnischer Sicht wichtigen Phase. Um den charttechnischen Schaden zu begrenzen, muss es rasch zurück über die 4,5 US-Dollar laufen. Anderenfalls könnte es zu einer weiteren Ausdehnung der Bewegung in Richtung 4,25 US-Dollar oder gar in Richtung 4,0 US-Dollar kommen.

Mit dem aktuell zu beobachtenden Rücksetzer reagiert Kupfer auf die wieder stärker aufgeflammten Zins- und Rezessionssorgen. Der US-Dollar hat am Devisenmarkt eine beachtliche Stärke entwickelt, was wiederum insbesondere Edelmetalle und Rohstoffe belastet.

Kurzum. Sich eintrübende wirtschaftliche Aussichten und der starke Greenback hinterließen auch bei Kupfer Spuren. Das Industriemetall sackte unter die 4,5 US-Dollar ab. Nun gilt es. Eine Stabilisierung des Preises oberhalb von 4,25 US-Dollar wäre aus bullischer Sicht eminent wichtig. Ein Rücksetzer unter die 4,0 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Auf der Oberseite limitieren die Bereiche um 4,75 US-Dollar und 5,0 US-Dollar etwaige Aufwärtsbemühungen.