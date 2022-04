Hochtief bestätigt Gewinnziel für 2022 - gute Auftragslage hilft

ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief bleibt trotz steigender Materialkosten und Lieferengpässen zuversichtlich für 2022. Hochtief sei gut aufgestellt, um die Herausforderungen zu meistern, sagte Unternehmenschef Marcelino Fernández Verdes auf der Hauptversammlung des SDax -Konzerns am Mittwoch. So stammten rund 60 Prozent der Einnahmen aus Kosten-plus-Honorar-Kontrakten auf dem amerikanischen Kontinent. Bei den übrigen Bau- und Dienstleistungsaufträgen wende das Unternehmen etwa Preisgleitklauseln und Tarifverträge mit Arbeitnehmern zur Risikominderung an.

Für das laufende Jahr peilt Hochtief weiter einen um Sondereffekte bereinigten Konzerngewinn von 475 bis 520 Millionen Euro an. Das wären bis zu rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Zuversichtlich machen den Manager die prall gefüllten Auftragsbücher und gute Aussichten auf noch mehr. Hochtief habe zudem für 2022 und darüber hinaus in Nordamerika, in der Region Asien-Pazifik und Europa Zielobjekte im Wert von 600 Milliarden Euro identifiziert.