Es sei eine Fähigkeit, "die man in der vierten Klasse lernen kann, auch wenn sie nicht in der Schule gelehrt wird". Die 91-jährige Investorenlegende empfahl, sich nicht damit zu beschäftigen, den perfekten Zeitpunkt für den Kauf einer Aktie zu finden. Vielmehr, so der Berkshire-CEO, solle man investieren und dann den Aktienmarkt im Laufe der Zeit beobachten, um festzustellen, ob man mehr Aktien dieses Unternehmens kaufen oder sie verkaufen sollte.

Wie CNBC berichtet, wenden Buffett, sein langjähriger Geschäftspartner Charlie Munger und andere Führungskräfte von Berkshire Hathaway diese Strategie seit langem an. Warum? Weil sie eine höhere Renditechance biete und den Druck mindere, den Aktienmarkt vorhersagen zu müssen. Wenn der Wert einer Aktie nach dem Kauf sinke, so Buffett, bedeutet das, dass die Aktien billiger geworden sind - also kaufe man nach.