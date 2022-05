Der Nasdaq und die anderen US-Indizes haben gestern eine Monster-Rally absolviert nach den Aussagen von Jerome Powell, wonach die Fed keine 0,75%-Zinsanhebungen plane (stärkste Rally bei einer Fed-Sitzung seit dem Jahr 1978!). Ist jetzt wieder alles gut? Nicht wirklich - denn Fakt ist und bleibt, dass die Fed die Zinsen noch weiter deutlich anheben und ihre Bilanz stark reduzieren wird - also den Märkten Liquidität entzogen wird. Das ist das Gegenteil dessen, was die Fed seit März 2020 in Reaktion auf Corona gemacht hat (wodurch vor allem der Nasdaq nach oben schoss) - daher sehen wir derzeit nicht mehr als eine Bärenmarkt-Rally, nachdem vor allem Tech-Aktien stark überverkauft waren. Wie geht es weiter?

Hinweise aus Video:

1. Warum der europäische Gaspreis steigt – und in den USA noch viel stärker

2. Live-Link Boom und Bust: "Inflation: ist die EZB noch zu retten"? mit Jörg Krämer (heute, 19Uhr)

