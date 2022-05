Die Bohrung, mit der diese Entdeckung getätigt wurde, wies dabei nahezu wirtschaftliche Gehalte von Vanadium- und Titanoxiden nach:

- 0,34% V2O5 and 0,5% TiO2 über 13,5m (126,0m-139,5m)

- 0,4% V2O5 and 0,42% TiO2 über 6,0m (144,0m-150,0m)

- 0,081% V2O5 and 0,27% TiO2 über 3,0m (175,0m-178,0)

Als man allerdings acht zufällig ausgewählte Proben später mit einer anderen Analysemethode untersuchte, um die wahren Oxidwerte dieser Elemente zu bestimmen, erbrachten alle Proben erheblich höhere Gehalte von bis zu 8,2% TiO2 und 0,81% V2O5. Diese Werte kann man nun mit Vanadiumlagerstätten vergleichen, die bei Werten zwischen 0,47% bis 1,4% V2O5 im Bushveld Komplex Südafrikas sowie auf der Windimurra-Mine in Australien abgebaut werden.

Platinex wird sich erst einmal weiterhin darauf konzentrieren, auf W2 die bekannten, nahe der Oberfläche gelegenen Kupfer-, Nickel- sowie Platin- und Palladiumzonen auszuweiten. Zudem will man mehrere, besonders aussichtreiche, magnetisch-hochkoinzidente EM-Leiter im östlichen Abschnitt von W2 testen. Die Titan-Vanadiumlagerstätte betrachtet CEO Ferron als strategisches Asset, das sich mittelfristig als von großem Interesse erweisen könnte.

Vor allem, weil bis dahin auch die Infrastruktur in der Region deutlich besser ausgebaut sein dürfte. Denn W2 liegt etwa 60 km südwestlich von Noront/Wyloo's Eagle's Nest Projekt, das der australische Milliardär Andrew Forrest durch seine private Gesellschaft Wyloo Ende vergangenen Jahres für rund 620 Mio. CAD im Paket mit Noront erworben hat. W2 liegt nur 50 km von der geplanten Webequie Supply Road entfernt, die den Ring of Fire in den kommenden fünf Jahren mit dem Straßennetz der Provinz verbinden wird. Die australische Wyloo und die kanadischen Regierungsebenen sind verpflichtet, die Infrastruktur zu entwickeln.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren - https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie Goldinvest auch auf Twitter - https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Platinex Inc. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Platinex Inc. nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.