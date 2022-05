Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Valour von DeFi Technologies, die SEBA Bank und MVIS starten den SEBA VALOUR Metaverse Index

Der SVMETA-Index ist ein investierbarer Index für Token, die für das Metaverse entwickelt wurden. Er bietet ein Engagement in Krypto-Assets, die mit Spielen, Unterhaltung und sozialen Interaktionen in der Welt der virtuellen und erweiterten Realität zusammenhängen.

TORONTO, 10. Mai 2022 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (Das „ Unternehmen " oder „ DeFi Technologies ") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, gab heute bekannt, dass Valour Inc. („ Valour "), seine hundertprozentige Tochtergesellschaft und ein Pionier im Bereich der börsengehandelten Produkte für digitale Vermögenswerte („ ETPs "), sich mit der SEBA Bank und MarketVector Indices ( "MVIS" ) zusammengeschlossen hat, um den SEBA VALOUR Metaverse Index (SVMETA) einzuführen.

„Das Metaversum hat das unglaubliche Potenzial, die Art und Weise, wie wir mit Technologie und der Welt um uns herum interagieren, zu verändern, ähnlich wie das Internet diese Schnittstelle verändert hat", sagt Tommy Fransson, CEO von Valour. „Dieses Produkt ermöglicht es den Menschen, in dieses Potenzial zu investieren und an der nächsten großen technologischen Revolution teilzuhaben

SVMETA ist ein regelbasierter Index, der die CCCAGG-Preise abdeckt und in USD als Preisindex berechnet wird. Der Index wird monatlich überprüft. Ausführliche Informationen über den Index, einschließlich Details zur Methodik und Indexdaten, finden Sie unter [ LINK ].

„Das Metaverse ist die nächste Iteration des Internets. Es handelt sich um eine virtuelle 3D-Welt, in der die Nutzer mit ihrer Umgebung und anderen Metaverse-Nutzern interagieren können. Abgesehen von seinem enormen Unterhaltungspotenzial wird das Metaverse voraussichtlich ein eigenes Ökosystem kommerzieller Avatare schaffen und damit unglaubliche Investitionsmöglichkeiten eröffnen", so Gregory Mall, Head Investment Solutions bei der SEBA Bank. „Der SEBAV Metaverse Index, der von der SEBA Bank in Zusammenarbeit mit MVIS und Valour entwickelt wurde, bietet ein Engagement in digitalen Vermögenswerten, die darauf ausgerichtet sind, die sich beschleunigenden Trends der Verlagerung von Spielen, Unterhaltung und sozialen Interaktionen in virtuelle Umgebungen zu erfassen. Zu den Bestandteilen von SEBA V gehören Token mit Bezug zum Metaverse, die auf der Grundlage ihrer Marktkapitalisierung und Liquidität ausgewählt werden", fuhr er fort.