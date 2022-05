Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat auch am Mittwochmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.680 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.Die größten Gewinne gibt es aktuell bei den Aktien von Delivery Hero, Hellofresh und Puma. Einige Werte lassen aber auch nach, darunter Bayer, Daimler Truck und Symrise. Vor allem die Bayer-Papiere rangieren tief im Minus - Hintergrund ist ein erneuter Rückschlag im Glyphosat-Streit.Mit Spannung warten die Anleger weiter auf neue Inflationsdaten aus den USA. Einige Marktbeobachter erwarten eine leichte Abschwächung der Teuerungsrate. Der Nikkei-Index hatte zuletzt leicht zugelegt und mit einem Stand von 26.213,64 Punkten geschlossen (+0,18 Prozent).Der Ölpreis stieg am Mittwochmittag stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 105,70 US-Dollar. Das waren 3,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags und damit ein noch größeres Plus als zu Handelsbeginn.