Börse Stuttgart auf YouTube Inflationssorgen und Rezessionsängste auf der einen, Zinserhöhungen auf der anderen Seite. In dieser Gemengelage haben die US-Aktienmärkte ordentlich Federn gelassen. Ob Sie tatsächlich schon im Bärenmarkt stecken, verrät Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Der Aktienexperte erklärt zudem, wer bei der Berichtssaison besonders heraussticht und wie viel Magenschmerzen die Zero-Covid-Strategie Chinas ihm bereitet. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=8V5_5ImWf1g

Euwax Sentiment Index Der Euwax Sentiment zeigt sich im bisherigen Handelsverlauf mit einer Schwankungsbreite von beinahe 70 bis -30 Punkte sehr volatil. Als der DAX in Richtung 13.500 Punkte fiel, griffen die Derivateanleger anscheinend beherzt zu.

Trends im Handel 1. Call-Optionsschein auf Apple (WKN MD12U6) Die Derivateanleger an der Euwax steigen in einen Call-Optionsschein auf Apple ein. Durch die Kursverluste der letzten Wochen ist der Smartphonepionier nach Marktkapitalisierung nicht mehr das wertvollste Unternehmen der Welt. Der saudi-arabische Mineralölproduzent Aramco hat Apple von der Pole-Position abgelöst. Die Apple-Aktie notiert mit 138,20 Euro knapp 0,3% im negativen Bereich. 2. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA8D33) Auf NVIDIA befinden sich zwei Call-Optionsscheine auf den vorderen Rängen, der nach Preisfeststellungen meistgehandelten Optionsscheine. Der am häufigsten gehandelte Call wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Am 25. Mai wird der Halbleiterkonzern seine Quartalszahlen vorlegen. Die NVIDIA-Aktie gibt knapp 1% auf 156,30 Euro nach. 3. Discount-Put-Optionsschein auf den Nasdaq 100 (WKN UK0ZZB) Wie bereits gestern kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Discount-Put-Optionsschein auf den Nasdaq 100. Der Nasdaq 100 musste gestern über 3% Federn lassen. Weiterhin meiden die Marktteilnehmer offensichtlich die amerikansichen High-Tech-Werte.

