Perspektiven für die Tiergesundheit / Chancen neuer Rahmenbedingungen nutzen (FOTO)

Bonn (ots) - Tierarzneimittelmarkt erstmals auf 900 Mio Euro gewachsen.

Hobbytiersegment erneut wesentlich dynamischer und mit nunmehr über 60% des

Marktes von besonderer Relevanz für die Tiergesundheitsbranche.



"Neue Entwicklungen und Lösungen für die Tiergesundheit können sich nur in einem

stimulierenden Umfeld entfalten. Signale einer verstärkten Technologieoffenheit,

um Herausforderungen zu meistern, werden in unserer innovationsstarken Branche

positiv aufgenommen", hielt Jörg Hannemann, Vorsitzender des Bundesverbandes für

Tiergesundheit, bei der Mitgliederversammlung des Verbandes Anfang Mai in Berlin

fest. "Bei der Neuausrichtung der gesellschaftspolitischen Wertegefüge müssen

Stellenwert und Beitrag der Tiergesundheit, die Krankheitsvorbeuge und das

frühzeitige Erkennen und Eingreifen als wichtige Elemente in den Strategien fest

verankert werden", betonte er im Weiteren.