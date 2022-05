„Wir sind sehr dankbar, dass die Jury Pegasystems für sein unrechtmäßiges Verhalten zur Rechenschaft gezogen hat", erklärte Christopher Winters, General Counsel bei Appian. „Wir haben stichhaltige Beweise dafür vorgelegt, dass Pegasystems Geschäftsgeheimnisse von Appian verletzt hat. Die Gewährung umfassender Schadensersatzzahlungen an Appian ist angesichts der Art und des Umfangs dessen, was Pegasystems getan hat, völlig angemessen."

MCLEAN, Virginia, 12. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) hat heute bekannt gegeben, dass eine Jury im Bezirksgericht Fairfax County im US-Bundesstaat Virginia dem Unternehmen in einem Urteil eine Schadensersatzzahlung von 2,036 Milliarden USD durch Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA) wegen Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen zugesprochen hat. Die Jury stellte außerdem fest, dass Pegasystems gegen den Virginia Computer Crimes Act verstoßen hat. Ferner kam die Jury zu dem Beschluss, dass die Veruntreuung von Appians Geschäftsgeheimnissen durch Pegasystems vorsätzlich und böswillig war. Appian brachte den Fall vor Gericht, um den Schutz seines geistigen Eigentums, unter anderem seiner Geschäftsgeheimnisse, zu gewährleisten.

In einem Urteil einer Jury im Fairfax County, Virginia, wird Pegasystems für die Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen von Appian und die Verletzung des Virginia Computer Crimes Act haftbar gemacht

Appian wird Schadensersatz in Höhe von 2,036 Mrd. USD durch Pegasystems Inc. zugesprochen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer