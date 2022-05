Internationales Wiener Motorensymposium 2022

Wien (ots) - Sonnenschein im Autotank



Bis 2050 will die EU CO2-neutral sein. Bis 2030, also in acht Jahren, sollen im

Zuge des Green Deals der EU laut eines Entwurfs die Netto-Treibhausgasemissionen

um 55 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. Doch viele Experten auf dem

Internationalen Wiener Motorensymposium bezweifelten, dass die Elektrifizierung

des Fahrzeugantriebs schnell genug erfolgen wird, um zumindest in die Nähe der

Klimaziele zu kommen.



Energiewende: Die Zeit drängt