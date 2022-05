Wein aus Ningxia (Nordwestchina) macht gute Figur auf der ProWein 2022

YINCHUAN, China, 17. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die Internationale Fachmesse für Weine und Spirituosen 2022 „ProWein" eröffnete am 15. Mai in Düsseldorf, Deutschland. 36 Weingüter aus der Weinregion East Foothill des Helan-Gebirges in der Region Ningxia, Chinas größtem Weinanbaugebiet, sind auf der Messe vertreten. Bei der Eröffnungsfeier wurde die Weinregion East Foothill des Helan-Gebirges in der Region Ningxia als „Aufstrebende nachhaltige Weinregion" ausgezeichnet. Zehn Weine wurden je zum „besten Wein" bzw. zum „nachhaltigsten Wein" gewählt.

Die Region Ningxia nimmt online an der Veranstaltung teil und schaltet sich aus einem Konferenzraum in Yinchuan, der Hauptstadt von Ningxia, an den Ausstellungsstand im Kongress- und Ausstellungszentrum in Düsseldorf. Ningxia präsentiert ihre charmanten Bräuche und Aromen und verdeutlicht die Entwicklung ihrer Weinbranche durch Live-Aufnahmen von beiden Standorten.