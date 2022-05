Enpal ist "Bestes Startup" des SmartHome Deutschland Award

Berlin (ots) - Das Solarenergie-Startup Enpal aus Berlin wurde für seine

intelligente Energieplattform als "Bestes Startup" mit dem SmartHome Deutschland

Award ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich von der SmartHome Initiative

Deutschland vergeben und zeichnet die besten Produkte und Lösungen für das

digital vernetzte Zuhause aus.



"Wir freuen uns über den SmartHome Deutschland Award für unsere intelligente

Energieplattform. Das ist die Zukunft der Energie - schon heute!", sagte Mario

Kohle, Gründer & CEO von Enpal, anlässlich der gestrigen Preisverleihung im

Roten Rathaus in Berlin. "Wir wollen alle unsere Solaranlagen, Speicher und

Ladestationen verbinden und das größte Erneuerbaren-Netzwerk in Europa bauen."





Bereits heute in über 10.000 HaushaltenDie Energy Cloud Platform von Enpal vernetzt und steuert Solaranlage, Speicherund E-Auto-Ladestation (Wallbox), künftig erweitert um Wärmepumpe und andereGeräte. Bereits jetzt verbindet Enpal über 10.000 Haushalte zu einer virtuellenErneuerbaren Community. Das Softwarepaket ist bei jeder neuen Enpal-Anlage imPreis bereits inklusive.Kunden behalten Solarstrom-Erzeugung, Verbrauch, Netzeinspeisung undSpeicherladung jederzeit im Blick. Sie können außerdem den Lademodus ihresE-Autos programmieren und z.B. genau dann laden, wenn gerade besonders vielüberschüssiger Solarstrom vorhanden ist, also der Strom gerade besonderskostengünstig ist.Auch die Abrechnung der jährlichen E-Auto-Prämie (sog.Treibhausgasminderungsquote, kurz: THG-Quote), geht einfach per Knopfdruck. DieAuszahlung erfolgt dann automatisch.Mit einem Rating von 4,5 Sternen (Apple) bei über 1.000 Bewertungen ist dieEnpal-App "so beliebt wie kaum eine andere Energie-App in Deutschland", sagtMario Kohle. Dank Edge Cloud Computing ist das Enpal IoT Ökosystem auf demneuesten technischen Stand und vernetzt alle Devices in einer sauberenIntegration.Laufend neue Funktionen - wie bei Tesla"Ähnlich wie Tesla entwickeln wir laufend zusätzliche Funktionen. Damit bleibenunsere Kunden immer am Ball und profitieren von neuen Regularien", sagt MarioKohle. Beispielsweise soll die Software ermöglichen, Strom mit den Nachbarn zuteilen, Lasten intelligent zu verschieben, oder Speicher als Regelenergie zurVerfügung zu stellen. So könnten die Speicher z.B. genau dann aus dem Netzladen, wenn gerade mehr Windstrom produziert als gebraucht wird. Das macht dieStromversorgung aus fluktuierenden erneuerbaren Energien verlässlicher undreduziert den Bedarf an teuren Gaskraftwerken. Auch eine Lösung fürbidirektionales Laden ist geplant, um den Strom aus der E-Auto-Batterie im Haus