Bereits im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung setzte die Aktie unter die eminent wichtige Unterstützung von 15 US-Dollar. Die Marke von 15 US-Dollar ist / war Bestandteil einer wichtigen Kurszone. In Verbindung mit den 16,5 US-Dollar bot sie dem Aktienkurs in den letzten Wochen eine gewisse Unterstützung.

Mit dem Verlust der 15 US-Dollar eröffnete sich auf der Unterseite weiteres Abwärtspotential. Green Thumb Industries gelang es zuletzt immerhin, den Bereich von 11,6 US-Dollar zu verteidigen. Ob dieses allerdings von Dauer sein wird, bleibt abzuwarten, zu fragil scheint die Situation in der aktuellen Phase. Sollten die 11,6 US-Dollar nicht halten, würden weitere Unterstützungen und damit potentielle Bewegungsziele bei 10,0 US-Dollar und 7,5 US-Dollar in den Fokus rücken.

Wie eingangs bereits erwähnt, legte Green Thumb Industries für das 1. Quartal 2022 ambivalente Ergebnisse vor. Wir vergleichen diese mit den Ergebnissen des Vorquartals; also des 4. Quartals 2021. Green Thumb Industries gab den Gesamtumsatz im 1. Quartal 2022 mit 242,600 Mio. US-Dollar an; nach 243,58 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2021. Das bereits in den letzten Quartalen immer schwächer werdende Umsatzwachstum kam demnach nun völlig zum Erliegen; ein Bild, das derzeit im Cannabis-Sektor eher die Regel als die Ausnahme ist. Die US-Amerikaner wiesen für das 1. Quartal 2022 einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettogewinn in Höhe von 28,939 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettogewinn in Höhe von 22,806 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2021. Das adjustierte operative EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) belief sich im 1. Quartal 2022 auf 67,039 Mio. US-Dollar, nach 76,013 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2021.

Kurzum. Green Thumb Industries vermeldete zwar eine etwas schwächelnde Umsatzseite, dafür konnte das Unternehmen auf der Ergebnisseite durchaus positive Akzente setzen. Der Markt reagierte dennoch zurückhaltend auf die Zahlen. Die Aktie setzte infolgedessen zunächst ihren Weg gen Süden fort und testete hierbei bereits den Unterstützungsbereich um 11,6 US-Dollar. Ob der überverkauften Lage sind Gegenstöße jederzeit möglich. Allerdings erlangen diese erst Relevanz, sollten sie die Aktie zurück über die 15 US-Dollar führen können…