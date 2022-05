valantic erweitert mit sandborn digital das Portfolio um Product Lifecycle Management-Services / Neue PLM-Expertise und -Beratungsservices (FOTO)

München (ots) - Die Digital Solution-, Consulting- und Software-Gesellschaft

valantic ( http://www.valantic.com/ ) setzt ihren Wachstumskurs fort und

schließt sich mit dem Product Lifecycle Management-Experten sandborn digital (

https://www.sandborn.digital/ ) zusammen. Kunden profitieren durch die

Partnerschaft von einer stärkeren Expertise bei der Implementierung, Beratung

und Adaption von PLM-Systemlandschaften.



Das Management von Produkt- sowie Systemdaten über den gesamten

Produkt-Lebenszyklus und alle Wertschöpfungsbereiche hinweg gewinnt weiterhin an

Bedeutung. Product Lifecycle Management (PLM) hilft Unternehmen, alle Daten und

Entwicklungsschritte von der Produktidee bis hin zu Fertigung und Entsorgung

digital abzubilden.





PLM-Systeme spielen dabei eine entscheidende Rolle, da mit ihnen zentraleDaten-Backbones geschaffen werden, mit denen eine Vielzahl an produktbezogenenInformationen nachvollziehbar zugänglich gemacht werden können. Mit Hilfe derSystemlandschaften können so neben den Herstellungsprozessen auch alleVertriebs- und Marketing-Prozesse optimiert werden.Die Expert*innen von sandborn digital bringen ihre jahrelange Erfahrung in denBereichen Beratung, Architektur-Design und Implementierung vonPLM-Systemlandschaften in die valantic Gruppe ein; ganz gleich, ob eine Lösungneu eingeführt, bedarfsorientiert skaliert oder eine ältere Systemlandschaftrundum erneuert wird.Aufgrund ihrer langjährigen PLM-Expertise können die sandborn-Berater*innenbereits auf viele erfolgreiche Kundenprojekte aus den Fokusbranchen Healthcare &Life Sciences, Automotive, Aerospace, Elektroindustrie und weiteren Bereichenblicken. Zudem sind die Geschäftsführer Shahin Khazanbeik und Dieter Dragonlangjährig in der PLM-Welt verwurzelt, was sandborn digital mit eineminternationalen Netzwerk zum starken Partner für die Bestandskunden von valanticmacht.Neue Wege mit Product Lifecycle ManagementDie PLM-Services von sandborn digital passen sich nahtlos in die umfassendenEnd-to-End Digitalisierungsservices von valantic ein und ergänzen das Portfolionachhaltig. Das meint auch Martin Hofer, Geschäftsführer und Partner beivalantic: "sandborn digital erweitert das valantic Portfolio perfekt um dasThema Product Lifecycle Management (PLM). Dadurch wecken wir bei unseren Kundengroße Synergieeffekte und ebnen den Weg für neue Projekte im PLM-Umfeld. Nichtzuletzt haben wir mit sandborn digital einen Partner gewonnen, der unserevalantic-Werte teilt, ein starkes Management mitbringt und uns in unseremzukünftigen Wachstum verstärkt".