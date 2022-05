Technisch hat sich das Wertpapier in einen äußerst interessanten Kursbereich nach dem Kurssturz aus Anfang dieses Jahres hineinmanövriert, genauer gesagt geht es um eine äußerst wichtige Unterstützungszone aus 2018/2019 um 119,20 US-Dollar. In einer ersten Reaktion prallte die Aktie zur Oberseite ab und könnte die vorausgegangenen Kursverluste ausgehend von den Hochs aus Ende 2021 sowie der Kursmarke von 172,96 US-Dollar nun zur Oberseite auskorrigieren. Entsprechend interessant gestaltet sich derzeit ein Long-Investment auf diesen Wert.

Eine zunehmende Kreditnachfrage dürfte im Zuge der Zinswende in den USA den Zinsüberschuss abseits des Handels mit Aktien und Anleihen auf mehr als 56 Mrd. US-Dollar weiter anheben und sich dabei positiv auf die Bilanz auswirken. Bei einer Präsentation zum Investorentag des Geldhauses am Montag ging JPMorgan noch von einem Überschuss von 53 Mrd. Dollar aus, jetzt herrscht wieder Goldgräberstimmung beim Management.

Nachfrage nach JPM steigt

Vorläufig gilt die jüngste Aufwärtsbewegung als gewöhnlicher Pullback, erst oberhalb der Handelsmarke von mindestens 135,24 US-Dollar dürfte das Papier weiter in Richtung 133,51 und darüber in den Bereich von 140,00 US-Dollar zulegen, wo die Aktie zusätzlich auf den 50-Tage-Durchschnitt trifft. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein Investment anbieten, hierbei könnte ein Instrument mit einem fest eingebauten Hebel zum Einsatz kommen, wie beispielhalber das Faktor Zertifikat Long auf die JPM WKN MC78X2 mit einem festen Hebel von 4,0. Rücksetzer unter die aktuellen Jahrestiefs von 115,02 US-Dollar würden allerdings Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer wecken, Abschläge in den Bereich der Anfang November 2020 gerissenen Kurslücke um 105,10 US-Dollar kämen dann auf Anleger zu. Weitere Unterstützungen findet das Papier bei 91,38 sowie an den Corona-Tiefs von 76,91 US-Dollar vor.

JPMorgan Chase & Co. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf JPMorgan Chase & Co. Strategie für steigende Kurse WKN: MC78X2 Typ: Faktor akt. Kurs: 8,50 – 8,66 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 12,38 Euro Basiswert: JP Morgan Chase & Co. Richtung: Long akt. Kurs Basiswert: 124,60 US-Dollar Laufzeit: endlos Kursziel: 3,79 Euro Faktor: 4,0 Kurschance: + 45 Prozent Morgan Stanley Zertifikate