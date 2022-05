Neuer Tag, neue Hiobsbotschaften für die Wirtschaft der USA - wann bekommt die Fed Panik und stellt die Zinsanhebungen ein? Die Malaise begann gestern nachbörslich mit der Gewinnwarnung von Snap: im letzten Monat habe sich die Lage der Wirtschaft in den USA drastisch eingetrübt, so das Unternehmen. Dann heute desaströse Daten vom US-Immobilienmarkt: eine baldige Rezession wird damit von Tag zu Tag greifbarer. Was aber macht die Fed? Ist sie beeindruckt von den Kurs-Rückgängen? Bislang ist das noch viel zu wenig (der S&P 500 steht noch weit über dem damaligen Allzeithoch kurz vor dem Corona-Crash), damit die US-Notenbank umsteuert: noch ist die Bekämpfung der Inflation die oberste Priorität der Fed. Und solange die Fed nicht umsteuert, werden die Märkte noch weitere Schmerzen ertragen müssen..

