HAMBURG (dpa-AFX) - Unsicherheiten infolge des Ukraine-Krieges und die andauernden Lieferkettenprobleme in China zwingen den Windanlagen-Hersteller Nordex zur Korrektur seiner Jahresziele. 2022 können demnach nur noch im besten Fall schwarze Zahlen erreicht werden. So rechnet das Unternehmen im laufenden Jahr derzeit eher mit einem operativen Verlust. "Wir müssen davon ausgehen, dass uns einige dieser Effekte bis in das kommende Jahr begleiten werden", sagte Konzernchef José Luis Blanco laut Mitteilung vom Dienstagabend. An der Börse verschreckten die Nachrichten die Anleger: Gegenüber dem Xetra-Schlusskurs notierten die Nordex-Papiere nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate 8,3 Prozent niedriger.

Statt einer operativen Gewinnmarge (Ebitda-Marge) von 1 bis 3,5 Prozent rechne der Vorstand nun mit minus 4 bis 0 Prozent, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Dienstagabend überraschend nach Börsenschluss in Hamburg mit. Der Umsatz werde mit 5,2 bis 5,7 Milliarden Euro etwas niedriger ausfallen als bislang angenommen (5,4 bis 6,0). Zum Vergleich: Das vergangene Jahr hatte Nordex mit einem Umsatz von 5,4 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis von 52,7 Millionen Euro abgeschlossen.