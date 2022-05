NEW YORK (dpa-AFX) - Der schweizerische Rohstoffkonzern Glencore hat laut Untersuchungen der US-Behörden in verschiedenen Ländern, etwa in Brasilien, Venezuela und der Elfenbeinküste, Behördenvertreter bestochen. Dabei hätten die Schmiergeldzahlungen laut dem New Yorker Staatsanwalt Damian Williams den Betrag von 100 Millionen Dollar überschritten.

Unter anderem seien auch Gelder an Richter gegangen, um eine Verfolgung durch die Behörden in den betroffenen Ländern zu verhindern. "Bestechung war bei Glencore ein Teil der Unternehmenskultur", sagte Williams am Dienstag bei einer Medienkonferenz zu dem Fall in Washington.