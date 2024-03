Während Gold als Beimischung im Depot für mehr Diversifikation bekannt ist, könnte sich aktuell auch ein Blick auf andere Metalle lohnen. So ist die Nachfrage bei Kupfer in den vergangenen Monaten wieder deutlich gestiegen, wovon nicht nur der Kurs des Halbedelmetalls profitiert, sondern auch die Aktien von Kupferproduzenten.

Mit diesen beiden Aktien auf Kupfer setzen



Die Wende zu erneuerbaren Energien und Elektromobilität treibt die Kupfernachfrage in die Höhe. Auf der UN-Klimakonferenz COP-28 in Dubai haben laut CNBC mehr als 60 Länder den Plan zur Verdreifachung der globalen Kapazität für erneuerbare Energien bis 2030 unterstützt. Dies verleitet die Experten, ein äußerst bullisches Szenario für Kupfer aufzustellen.

Derzeit kostet eine Tonne Kupfer etwa 8.130 US-Dollar. Die Experten der Citibank haben schon früh im Jahr darauf hingewiesen, dass die Nachfrage um 4,2 Millionen Tonnen bis 2030 steigen könnte. Sie gehen davon aus, dass der Preis für eine Tonne Kupfer bis 2025 auf 15.000 US-Dollar steigen könnte. Grund dafür ist eben die hohe Nachfrage und ein Dollarpreis, der durch die Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank schwächer wird.



Glencore (A1JAGV) gehört zu den weltweit bedeutendsten Kupferproduzenten und -vermarktern. 2023 hat der Schweizer Rohstoffkonzern rund eine Millionen Tonnen Kupfer produziert. Der operative Sitz des Rohstoffgiganten befindet sich in der Schweiz, gelistet ist der Konzern im FTSE 100, dem britischen Leitindex. Seit Jahresanfang liegt die Aktie fast zehn Prozent im Minus. In den vergangenen vier Wochen hat der Kurs allerdings zweistellig zugelegt, was zeigt, dass langsam Fahrt in Kupfer-Aktien kommt.





Dir gefällt dieser Beitrag und du möchtest mehr davon?



Aus der Schweiz geht es nach Kanada ins Land der Rohstoffproduzenten. Capstone Copper (A3DH8D) ist ein gestandener Kupferproduzent mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet etwas mehr als vier Milliarden Euro. Charttechnisch ist die Aktie gerade ausgebrochen und die Experten trauen dem Kurs noch einen weiteren zweistelligen Zuwachs zu. Alle neuen Experten, welche die Aktie begutachten, raten zum Kauf.





Mit ETFs mehr Diversifikation



Anleger, die sich nicht auf eine Kupfer-Aktie festlegen möchten, sollten sich den Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (WKN: DBX0NF) anschauen. Der britische Leitindex enthält sehr viele Rohstoffaktien und beim SMARTBROKER+ handelst du diesen ETF ohne Ordergebühren (ab 500 Euro pro Order über gettex zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten) und auch als Sparplan steht dir dieser ETF zur Verfügung.

Dir gefällt dieser Beitrag und du möchtest mehr davon?