Der Dax befindet sich in einer ganz entscheidenden Phase. Noch immer ist die Frage nach einer möglichen Erholung nicht vollständig beantwortet. Die letzten Handelstage zeigten aber bereits, dass die Antwort auf diese Frage von einem bestimmten Widerstand abzuhängen scheint…

Bevor wir zur überaus spannenden Charttechnik kommen, noch ein Blick auf das fundamentale Umfeld.

Aus deutscher Sicht standen zuletzt eine Reihe wichtiger Wirtschafts- und Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. So gab es am Montag (23.05.) frische ifo-Daten, am Dienstag (24.05.) folgten die deutschen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und für den Dienstleistungsbereich. Am heutigen Mittwoch (26.05.) wurden zudem bereits die aktuellen BIP-Daten und frische Daten zum Gfk-Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Unterm Strich fielen die Daten gewohnt ambivalent aus.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die anstehenden US-Daten. Hier halten vor allem der Donnerstag (27.05.) unter anderem mit den Daten zum US-BIP und der Freitag (28.05.) mit dem US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters / Uni Michigan) einige Highlights bereit.

Aus charttechnischer Sicht kam der Dax in den letzten Handelstagen nicht wirklich voran. Nennenswerte Fortschritte blieben aus. Im Chart bietet sich dennoch ein spannendes Bild, das zudem noch Chancen auf eine Erholung offeriert.



Der Bereich um 14.200 Punkte stellt sich immer mehr als entscheidende Hürde für den Dax heraus. Ein signifikanter Durchbruch blieb dem Index zuletzt verwehrt. Mehrere Versuche diese Hürde zu meistern, scheiterten in den vergangenen Tagen. Die hohe Relevanz als Widerstand bezieht der Bereich um 14.200 Punkte aus dem Umstand, dass sich hier ein wichtiger Horizontalwiderstand sowie der dominierende Abwärtstrend treffen und einen offenkundig hartnäckigen Kreuzwiderstand bilden. Die Antwort auf die Frage, ob er gebrochen werden kann bzw. der Knoten platzen wird, könnte ganz entscheidend für die Installierung einer kräftigen Erholung im Dax werden.

Die Bewegung des Index der letzten Wochen könnte man zudem in das Korsett einer potentiellen V-Formation (orange) pressen. Um dieses Szenario entscheidend voranzubringen, muss der Index zum einen signifikant über die 14.200 Punkte vorstoßen und zum anderen markante Rücksetzer vermeiden. Sollte der Ausbruch über die 14.200 Punkte gelingen, würde sich dem Index weiteres Aufwärtspotential in Richtung 14.500 Punkte eröffnen. Um auf der Unterseite nicht doch noch in Bedrängnis zu geraten, sollte es für den Dax im besten Fall nicht mehr unter die 13.700 Punkte gehen. Tritt dieser Fall dennoch ein, muss die Lage neu bewertet werden.