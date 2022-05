Für den Technologiebereich kam es in den letzten Wochen und Monaten knüppeldick. Abverkaufswelle auf Abverkaufswelle brandeten über den Sektor. Der Pessimismus ist groß. Ein Boden scheint gegenwärtig nicht in Sicht…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nasdaq 100 an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Mit dem Wochenschluss unterhalb von 13.000 Punkten hat sich der Nasdaq 100 in eine schwierige Lage manövriert. Aus bullischer Sicht wäre ein signifikanter Erholungsversuch auf der Oberseite „wünschenswert“. Ein rasches Comeback des Index oberhalb von 13.000 Punkten wäre eminent wichtig. Eine Bewegung über die 13.700 Punkte hinweg würde das Chartbild dann deutlich aufhellen. Doch aktuell steht die Unterseite im Fokus. Der Bruch der 13.000er Marke hat dem Nasdaq 100 nun erst einmal die Tür in Richtung 12.300 Punkte / 12.000 Punkte geöffnet…“

Um die aktuelle Situation unter charttechnischen Aspekten besser einordnen zu können, haben wir auf einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis zurückgegriffen.



Im oberen Chart wird deutlich, dass der fulminanten Aufwärtstrend, der über weite Strecken das Handelsgeschehen in den Jahren 2020 und 2021 bestimmte, in eine große Trendumkehrformation überging. Die ersten belastbaren Warnsignale wurden ausgelöst, als der Nasdaq 100 zu Beginn 2022 die Bereiche um 15.600 Punkte und 14.400 Punkte unterschritt. Es folgte daraufhin zunächst die Ausbildung des markanten März-Tiefs bei knapp 13.000 Punkten, ehe sich der Index zu einem bislang letzten Aufbäumen in Richtung 15.000+ Punkte aufraffte. Im entscheidenden Momentum knickte der Nasdaq 100 damals jedoch wieder ein. Das Scheitern an der 200-Tage-Linie begleitete diese Phase. Der Index baute schließlich im Anschluss das aktuell zu beobachtende Abwärtsmomentum auf.

Im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung hat sich die charttechnische Konstellation des Nasdaq 100 erheblich eingetrübt. Die Abwärtsbewegung hat mittlerweile die skizzierte Zone 12.300 Punkte / 12.000 Punkte durchschlagen.

Die Wucht und Dynamik der Abwärtsbewegung lässt nun erst einmal weitere Abgaben erwarten. Die nächsten potentiellen Unterstützungen sind bei 11.000 Punkten und 10.700 Punkten zu finden. Wie belastbar diese jedoch sind, wird sich im Zweifel erst bei einem Anlaufen herausstellen.

Kurzum. Gegen eine kurzfristige signifikante Erholung im Nasdaq 100 sprechen die schwache technische Verfassung des Index sowie die aktuelle Gemengelage mit den bekannten Belastungsfaktoren. Dafür sprechen hingegen der stark ausgeprägte Pessimismus unter Anlegern und Investoren, der bereits in der Vergangenheit ein ums andere Mal den Nährboden für kräftige Erholungsbewegungen bildete sowie die deutlich überverkaufte Lage im Index. Etwaige Erholungsbewegungen erlangen aus charttechnischer Sicht jedoch erst Relevanz, sollten sie den Nasdaq 100 über die 12.000 Punkte / 12.300 Punkte führen können.