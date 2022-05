Die überwiegend aus der DACH-Region stammenden Hidden Champions haben ihren Ursprung häufig in klassischen Industrien. Heutzutage diversifizieren sie jedoch ihre Geschäftsmodelle und sind daher in immer mehr Branchen anzutreffen: Medizin, Chemie, Wohnimmobilien, Software, Verpackungstechnik, Erneuerbare Energien, Holzverarbeitung, Automobil usw.

FUCHS-Kapital fokussiert heute auf die Aktien sogenannter Hidden Champions. Unter der Bezeichnung versteht man (kleine und mittelständische) Unternehmen, die zwei besondere Merkmale aufweisen: Sie sind kontinental führend in ihrer Nische oder gehören zu den Top 3 weltweit in ihrer Branchen. Und dennoch fliegen Sie größtenteils unter dem Radar führender Börsenanalysten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer