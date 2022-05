Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold oszilliert seit einigen Handelstagen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne.

Ein stärkerer Bewegungsimpuls scheint in Vorbereitung zu sein. Die Frage ist derzeit nur, in welche Richtung die Aktie die Handelsspanne auflösen wird… Die nächsten Handelstage dürften vor diesem Hintergrund spannend werden.



Das Unternehmen legte am 10.05. die Ergebnisse für das 1. Quartal 2022 vor. Kinross Gold gab die Goldproduktion im 1. Quartal mit 509.241 Unzen an; nach 563.166 Unzen im 1. Quartal 2021. Die Umsätze konnten dennoch stabil gehalten werden und betrugen im 1. Quartal 2022 768,0 Mio. US-Dollar; nach 768,7 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vergleichszeitraum. Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen wurde mit 82,3 Mio. US-Dollar angegeben; nach einem Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 76,2 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2021. Insgesamt wurden die Zahlen eher zurückhaltend vom Markt aufgenommen. Die Aktie tauchte daraufhin in Richtung 4,0 US-Dollar ab.

Mittlerweile konnte Kinross Gold diese Kurs-Scharte aber wieder auswetzen und sich über die 4,5 US-Dollar zurückkämpfen. Seitdem bewegt sich die Aktie in einer Handelsspanne von 4,5 US-Dollar bis 4,65 US-Dollar. Bricht man die aktuelle Situation auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann gilt: Sollte es der Aktie gelingen, signifikant über die Oberseite auszubrechen, stünde einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 5,0 US-Dollar nicht mehr viel im Wege. Sollte es hingegen zum Bruch der 4,5 US-Dollar kommen, könnte sich das Ganze zu einem Test der 4,0 US-Dollar auswachsen.