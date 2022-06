Europa: Moody's Ratingergebnis EFSF, ESM, Niederland.

Europa: Fitch Ratingergebnis Litauen, Spanien, Großbritannien.

Europa: S&P Ratingergebnis Serbien, Slowenien.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 10.06.2022 Zeit Land Relev. Termin 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Beschäftigungsquote 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 CAN Arbeitslosenquote 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 CAN Nettoveränderung der Beschäftigung 14:30 USA Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. 16:00 USA Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen 20:00 USA Monatliches Budget-Statement



