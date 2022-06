4 Anlagetrends für 2022 (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die Anlagetrends für 2022 orientieren sich an vielen

verschiedenen Punkten - Klimawandel, Pandemie, der Angriffskrieg Russlands auf

die Ukraine, Inflation und das steigende Durchschnittsalter sind nur einige

davon. Was Sie als Einsteiger*in in der aktuellen Lage beachten sollten und

welche Anlagen Aussicht auf Erfolg haben, erfahren Sie hier.



Mögliche Anlagen für 2022