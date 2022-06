Cuisine Solutions, Weltmarktführer und Pionier im Bereich Sous Vide Premium Foods, kündigt eine Wachstumsinvestition von Bain Capital in Höhe von 250 Millionen Dollar an

STERLING, Virginia und BOSTON, Massachusetts, 6. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Cuisine Solutions Inc., der Weltmarktführer und Pionier im Bereich Sous-Vide-Premium-Lebensmittel, gab heute eine Investition von Bain Capital in Höhe von 250 Millionen US-Dollar bekannt, um sein Wachstum und seine globale Expansion zu beschleunigen. Die Minderheitsbeteiligung wird die Autorität von Cuisine Solutions in der Sous-Vide-Kategorie weiter stärken, zusätzliche Ressourcen zur Unterstützung der beschleunigten Produktinnovation bereitstellen und das Geschäft im In- und Ausland sowie die globale Produktionspräsenz des Unternehmens über die USA, Frankreich und Thailand hinaus erweitern.

Cuisine Solutions wird unter der Leitung des bestehenden Managementteams weitergeführt, das von Chief Executive Officer Felipe Hasselmann und Chairman Stanislas Vilgrain angeführt wird, die weiterhin bedeutende Anteile am Unternehmen halten, während die Familie Vilgrain eine Mehrheitsbeteiligung behält.

Cuisine Solutions mit Hauptsitz in Sterling, Virginia, ist das größte Sous-Vide-Unternehmen der Welt und ein führender Partner für kulinarische Innovationen mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien. Das Unternehmen, das von den Spitzenköchen und -küchen der Welt anerkannt wird, ist der Produktions- und Vordenker für die innovative Technik des langsamen Kochens, die es als Pionier entwickelt, perfektioniert und populär gemacht hat. Cuisine Solutions liefert zubereitete Sous-Vide-Lebensmittel an Kunden aus den Bereichen Foodservice, Bordverpflegung, Militär und Einzelhandel auf der ganzen Welt, darunter Amtrak, Costco, Dunkin', Hilton Hotels & Resorts, Panera und Starbucks sowie viele andere Branchenführer.

„Unsere Zukunft war schon vor dieser strategischen Partnerschaft vielversprechend, aber jetzt ist sie noch aufregender, da wir erhebliche Möglichkeiten sehen, Wachstum und Expansion durch kontinuierliche Innovationen in verschiedenen Produktkategorien voranzutreiben", sagte Hasselmann. „Wir sind stolz darauf, führend in der Kunst und Wissenschaft des Sous-Vide-Verfahrens zu sein, das die Antwort auf so viele Herausforderungen ist, denen unsere Kunden innerhalb und außerhalb der Küche gegenüberstehen. Diese Investition wird uns in die Lage versetzen, unsere weltweite Produktionsinfrastruktur und unsere Geschäftspartnerschaften rasch zu erweitern und unsere Lieferkette zu stärken, um den wachsenden Anforderungen unserer globalen Partner gerecht zu werden, die sich tagtäglich an Zehntausenden von Standorten auf unsere Produkte verlassen."