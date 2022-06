JEFFERIES stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse wertete Mai-Daten zur Börsenhandelsaktivität aus. Deren Rückgang im Jahresvergleich deute auf einen langsamen Start des Online-Brokers in das Quartal hin, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2022 / 10:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2022 / 19:05 / ET