Die Aktie des irischen Biotechnologieunternehmens Jazz Pharmaceuticals arbeitet derzeit daran, das Chartbild deutlich aufzuhellen. Der Erfolg des Unterfangens ist bislang allerdings recht übersichtlich und nur wenig zwingend. Kurzum. Die Aktie muss nachsetzen.

In unserer letzten Kommentierung zu Jazz Pharmaceuticals hieß es unter anderem „[…] Die Zahlen vermochten es dennoch zunächst nicht, dem Aktienkurs positive Impulse zu verleihen. Die Aktie tauchte noch einmal in Richtung der wichtigen Unterstützung von 140 US-Dollar ab, fand in diesem Bereich aber Halt. Aktuell ist ein Vorstoß über den wichtigen Kursbereich von 150 US-Dollar zu beobachten. Das Ziel muss es jedoch sein, das markante Widerstandscluster um 170 US-Dollar zu attackieren und zu überwinden. Hier liegt unter anderem eine Doppeltopformation. Die zentrale Unterstützung verorten wir in den Bereich von 130 US-Dollar.“