Die Chance war da, die Bodenbildung nachhaltig voranzubringen und einen wichtigen Widerstandsbereich zurückzuerobern; doch AMD verpasste es, im entscheidenden Moment nachzusetzen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 27.05. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit geriet Advanced Micro Devices zunächst weiter unter Druck. Die Aktie tauchte unter die 95,5 US-Dollar ab, bekam aber bereits im Bereich von 90 US-Dollar wieder festen Boden unter die Füße. Die von uns befürchtete Ausdehnung der Bewegung in Richtung der zentralen Unterstützung 84 US-Dollar / 80 US-Dollar blieb bislang aus. Mit der zuletzt innerhalb des Technologiesektors zu beobachtenden Erholung sprang auch die AMD-Aktie wieder an. Sie löste sich zunächst von den 90 US-Dollar und steuert nun auf den Widerstandsbereich 100 US-Dollar / 104 US-Dollar zu. Das obere Chartbild zeigt aber auch deutlich, dass ein Ausbruch über die 100 US-Dollar / 104 US-Dollar nur eine Zwischenstation sein kann. Erst ein Sprung über die 110 US-Dollar würde das Chartbild nachhaltig aufhellen…“



In der Folgezeit konnte AMD das Aufwärtsmomentum noch hochhalten. Der Sprung über die Zone 100 US-Dollar / 104 US-Dollar gelang. Damit gerieten die kurzfristigen Abwärtstrends (rot dargestellt), die bis dahin das Handelsgeschehen dominierten, ins Wanken. Um das Ausbruchsszenario zu manifestieren, hätte AMD auch über die 110 US-Dollar vorstoßen müssen. Dieses Unterfangen gelang dann allerdings nicht. Die Aktie scheiterte an diesem Widerstand.

Gewinnmitnahmen zwangen AMD mittlerweile wieder auf die 100 US-Dollar zurück. Damit befindet sich die Aktie in einer wichtigen Phase. Sollte es ihr nicht gelingen, die 100 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen, würde eine Ausdehnung des Rücksetzers auf 84 US-Dollar / 80 US-Dollar drohen. Zudem wäre das Erholungsszenario erst einmal vom Tisch. Oberhalb von 100 US-Dollar hat die Aktie aber weiterhin die Chance, Vorstöße in Richtung 110 US-Dollar zu lancieren. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 110 US-Dollar wäre dann als eine Art Befreiungsschlag zu bewerten.