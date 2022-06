Schon Ende Mai hatte man Mitarbeiter auf das Gelände geschickt, um die anstehende, luftgestützte Magnetikuntersuchung (Z‐Tipper Axis Electromagnetic bzw. ZTEM) vorzubereiten. Wie die Company heute mitteilte, hat auch die Errichtung eines Camps begonnen und soll in den nächsten Wochen schon abgeschlossen sein. Die P2-Crew wird dabei in der Nähe des Highway 37 lagern, der in nur ca. 45 Kilometern südöstlich von BAM verläuft.

In zwei Wochen soll dann auch ein Bohrgerät auf das Projekt geschafft werden, wo P2 Gold ein Bohrprogramm von 10.000 Metern geplant hat. Damit will die Gesellschaft die oberflächennahe Goldzone Monarch ausweiten, wo man bereits 2,63 g/t Gold über 45,85 Meter, darunter 9,2 Meter mit 7,3 g/t Gold, nachwies! Die Bohrungen sollen die Monarch-Zone darüber hinaus auch in der Tiefe untersuchen und dabei auf eine angenommene Zubringerzone für die Oberflächenvererzung abzielen. P2 Gold geht davon aus, dass das Bohrprogramm auf BAM bis Ende September laufen wird.

Ergänzend dazu ist die ZTEM-Untersuchung gedacht, die Mitte Juni beginnen soll und sich auf die geologischen Strukturen unterhalb des BAM-Projekts konzentriert, insbesondere eben auf die potenzielle Zubringerzone für die Monarch-Zone.

Fazit: P2 Gold-CEO Joe Ovsenek sieht in BAM einen „Company Maker in the Making“. Potenziell, glaubt er, besteht dort die Aussicht auf Goldvorkommen von 3 bis 5 Mio. Unzen Gold – und zwar allein schon nahe der Oberfläche. (Ausführlichere Erläuterungen zu BAM und Gabbs gibt Ovsenek im Goldinvest-Interview.) Mit dem aktuellen Bohrprogramm wird sich also zeigen, ob diese These weiter erhärtet werden kann. Wir sind sehr gespannt.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der P2 Gold halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von P2 Gold Corp. beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen P2 Gold Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da P2 Gold Corp. die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu P2 Gold Corp. entlohnt.