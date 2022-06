Element79 Gold meldet Ergebnisse der Jahreshauptversammlung 2022

Auf der heutigen Hauptversammlung wurden alle Tagesordnungspunkte mit der erforderlichen Mehrheit der Aktionäre, die persönlich oder durch Bevollmächtigten abgestimmt haben, gebilligt. Element79 Gold möchte Konstantin Lichtenwald, Neil Pettigrew und Antonios Maragakis zu ihrer Wiederwahl beglückwünschen und Shane Williams im Board of Directors willkommen heißen. Element79 Gold möchte außerdem Julie Hajduk für die Dienste danken, die sie dem Unternehmen während ihrer Mitgliedschaft im Board geleistet hat, und ihr für ihre zukünftige Laufbahn viel Erfolg wünschen.

Die Annahme der neuen Satzung des Unternehmens (die „Satzung“) und des Omnibus Equity Incentive Plan (der „Plan“), der im Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 20. Mai 2022 für die Hauptversammlung beschrieben wurde (das „Informationsrundschreiben“), wurden von den Aktionären ebenso wie alle anderen Punkte, die ihnen zur Genehmigung vorgelegt wurden, gebilligt; dies gilt unter anderem für die Bestätigung der Anzahl und der Wahl der Directors für das Geschäftsjahr zum 31. August 2021, die Bestellung von SHIM & Associates LLP, Chartered Professional Accountants, als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für die Geschäftsjahre zum 31. August 2021 und zum 31. August 2022 sowie die Genehmigung der Berichtigung gewisser Mängel im Unternehmen. Das Informationsrundschreiben, das am 1. Juni 2022 bei SEDAR und auf der Website des Unternehmens hinterlegt wurde, enthält die Biografien der Board-Mitglieder, ein Exemplar der Satzung und ein Exemplar des Plans.

Die Hauptversammlung fand am Mittwoch, dem 22. Juni 2022, um 10.00 Uhr PDT in den Räumlichkeiten von Clark Wilson LLP in 900 - 885 West Georgia Street, Vancouver, BC, statt. Das Unternehmen hat erfolgreich eine hybride Jahresversammlung durchgeführt, an der eingetragene Aktionäre und ordnungsgemäß bestellte Bevollmächtigte sowohl online als auch persönlich teilnehmen konnten. Das Unternehmen bot ein virtuelles Format an, damit die Aktionäre gleichberechtigt und unabhängig von möglichen Zwängen, Umständen oder Risiken infolge von COVID-19 an der Hauptversammlung teilnehmen konnten.