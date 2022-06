Die Zukunft von Bitcoin – Drei Szenarien

Eine weitere Woche des Krypto-Kursabfalls geht zu Ende und einmal mehr überschlagen sich die Ereignisse: Celsius, einer der größten Krypto-Geldgeber innerhalb der Branche, kündigte an, Auszahlungen an seine Kunden einzustellen – aufgrund der „extremen Marktbedingungen“. Das Unternehmen, das noch am 17. Mai mehr als 11,7 Milliarden Dollar seiner Kunden verwaltetet, hatte in mehrere riskante DeFi-Strategien investiert. Wir stellen die Analyse von 21Shares Wir stellen die Analyse von 21Shares für die Südseiten der Börse München vor. Dort handeln Sie zahlreiche Krypto-ETPs einfach und kostengünstig. Ein Angebot der gelisteten Krypto-ETPs finden Sie hier