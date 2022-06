JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 470

Kursziel alt: 470

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich nach dem angekündigten Verkauf von Lebensversicherungsverträgen in Deutschland auf "Hold" mit einem Kursziel von 470 Franken belassen. Die Swiss-Solvency-Test-Quote des Konzerns steige dadurch um acht Prozent, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei begrüßenswert, auch wenn der Vorteil mit großer Wahrscheinlichkeit noch erheblich größer gewesen wäre vor der jüngst starken Bewegung deutscher Bundesanleihen./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / 02:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2022 / 02:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.