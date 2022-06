New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 31.500,68 Punkten berechnet, 2,68 Prozent über Vortagesschluss.Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 3.890 Punkten 2,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq Composite zu diesem Zeitpunkt mit rund 11.525 Punkten 2,7 Prozent stärker. Anders als an manchen europäischen Börsen haben die US-Börsen damit auf Wochensicht nicht nur zwischenzeitliche Verluste wieder ausgeglichen, sondern auch unterm Strich deutlich zugelegt - der Dow im Vergleich zu letztem Freitag um mehr als fünf Prozent. Hintergrund sind nunmehr aufkommende Spekulationen, dass die Inflationserwartungen für die nächsten Monate und Jahre doch übertrieben sein könnten - und Zinserhöhungen womöglich deswegen doch nicht so heftig kommen wie befürchtet.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagabend angesichts dieser Aussichten stärker. Ein Euro kostete 1,0553 US-Dollar (+0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9476 Euro zu haben. Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 1.827 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent).Das entspricht einem Preis von 55,66 Euro pro Gramm.