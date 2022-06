Mais durchläuft eine wichtige Phase. Zunächst leitete Mais nach einer ersten Korrektur in Richtung 7,2 US-Dollar eine Erholung in Richtung 8,0 US-Dollar ein.

Kurzzeitig sah es sogar so aus, dass Mais das Thema Korrektur würde vollends beenden können, doch mittlerweile hat der Preis erneut den Rückwärtsgang eingelegt…

Charttechnik. Die (vorläufige) Top-Bildung, die Ende April / Anfang Mai im Bereich von 8,2 US-Dollar stattfand, könnte man auch in das Korsett einer S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation pressen. Diese potentiellen oberen Trendwendeformationen findet man des Öfteren am Ende auslaufender Aufwärtsbewegungen. Ob es in diesem Fall auch so sein wird, bleibt abzuwarten.

Dem Unterstützungsbereich 7,5 US-Dollar / 7,2 US-Dollar kommt daher aber eine umso größere Bedeutung zu. Sollte es zum Bruch der 7,2 US-Dollar kommen, ist Obacht geboten. Gleichzeitig muss in diesem Fall mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 6,5 US-Dollar gerechnet werden.

Ende Mai / Anfang Juni kam es bereits zu einem ersten kräftigen Abwärtsimpuls in Richtung 7,2 US-Dollar. Mais konnte jedoch einen Bruch dieser Zone noch einmal abwenden. Im Bereich von 7,2 US-Dollar drehte der Wind. Mais leitete eine Erholung ein. Diese kratzte noch einmal an den 8,0 US-Dollar, ehe der Vorstoß wieder in sich zusammenfiel. Aktuell hat Mais erneut die eminent wichtige Unterstützung im Bereich von 7,2 US-Dollar ins Visier genommen.

Unter fundamentalen Aspekten stand unter anderem der aktuelle WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für Juni, der vom US-Agrarministerium (USDA) am 10.06. veröffentlicht wurde, im Fokus.

Im aktuellen Juni-Bulletin wurden die Prognosen in Bezug auf die globalen Lagerendbestände für das Erntejahr 2021 / 2022 wieder leicht nach oben angepasst. Ging man im Mai-Report für das Erntejahr 2021 / 2022 noch von globalen Lagerendbeständen in Höhe von 309,39 Mio. Tonnen aus, waren es im aktuellen Juni-Report nunmehr 310,92 Mio. Tonnen. Am Ende des Erntejahres 2022 / 2023 werden die globalen Lagerendbestände im aktuellen Juni-Report nun in einer Höhe von 310,45 Mio. Tonnen erwartet, nach 305,13 Mio. Tonnen im Mai-Report.

Kurzum: Die unter fundamentalen Aspekten ambivalente Lage spiegelt sich zunehmend auch in der Preisentwicklung wider. In den letzten Wochen kristallisierten sich mit dem Bereich von 7,2 US-Dollar auf der Unterseite und dem Bereich 8,0 / 8,2 US-Dollar auf der Oberseite zwei Preisbereiche heraus, die das Handelsgeschehen auch in den nächsten Wochen bestimmen könnten. Sollte es für Mais hingegen signifikant unter die 7,2 US-Dollar oder signifikant über die 8,2 US-Dollar gehen, würde jeweils eine Neubewertung der Lage notwendig werden.