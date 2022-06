Bereits unsere letzte Kommentierung (16.06.) zu Green Thumb Industries überschrieben wir mit „Das ist gar nicht gut!“.

Zum damaligen Zeitpunkt durchbrach die Aktie die wichtige Zone um 10 US-Dollar. Zuvor schlug der Versuch fehl, den Widerstandsbereich um 11,6 US-Dollar zurückzuerobern.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…]In der Folgezeit kam es dann zum Bruch der 11,6 US-Dollar. Im oberen Chart ist sehr gut zu erkennen, dass die Aktie dann noch eine Weile versuchte, diesen Bruch zu korrigieren und das damit einhergehende Verkaufssignal zu neutralisieren. Die Bemühungen erlahmten jedoch. Schließlich musste die Aktie von den 11,6 US-Dollar ablassen. Das Verkaufssignal entfaltete mittlerweile seine Wirkung. Das in unserer letzten Kommentierung thematisierte Bewegungsziel bei 10 US-Dollar wurde zwischenzeitlich erreicht und unterschritten. Aktuell steht eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 7,5 US-Dollar zu befürchten. Kurzum. Green Thumb Industries hat nach dem Bruch der 11,6 US-Dollar veritables Abwärtsmomentum aufgebaut. In der aktuellen Gemengelage steht ein Anlaufen der 7,5 US-Dollar zu befürchten. Um eine erste Entspannung herbeizuführen, muss die Aktie über die 11,6 US-Dollar zurückkehren.“.