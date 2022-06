27.06.2022 - Die Inflation sowie steigende Zinsen und Rohstoffpreise haben auch die Anleihenmärkte unter Druck gesetzt und hohe Kursverluste verursacht. Inzwischen sind aber vor allem Anleihen der Emerging Markets wieder sehr günstig. So bietet der »Bloomberg Emerging Markets Hard Currency Aggregate Index« für Staatsanleihen aktuell eine Rendite von 7%. Weil in einem solchen Index auch viele Krisenstaaten vertreten sind, sollten Anleger aber nicht nur bei der Einzeltitelauswahl genau hinsehen, sondern auch bei der Auswahl von Regionen und Ländern.

Seit einigen Monaten dominieren die Inflation, steigende Zinsen und Rohstoffpreise die Finanzmärkte. Bei Anleihen führten der heftige Zinsanstieg sowie die explodierenden Energiekosten zu steigenden Risikoprämien und Kursverlusten. Dies gilt für die Industriestaaten und die Emerging Markets gleichermaßen. Inzwischen bieten die breiten Anleihenmärkte für Anleger wieder sehr attraktive Renditen – vor allem in den Emerging Markets. Gemessen am »Bloomberg Emerging Markets Hard Currency Aggregate Index«, der im Durchschnitt noch ein Investment-Grade-Rating von »Baa3« aufweist, sind wieder Renditen von durchschnittlich 7% möglich. Gegenüber US-Staatsanleihen als Vergleichsmaßstab sind so fast 390 Basispunkte mehr Rendite zu erzielen. Anleger sollten jedoch genau hinsehen, da in einem solchen Index auch viele Krisenstaaten (zum Beispiel Ukraine, Libanon) vertreten sind. Seit Jahresanfang hat der »Bloomberg Emerging Markets Hard Currency Aggregate Index« 16% verloren. Anleger, die am Kurstiefpunkt während der Corona-Krise im März 2020 und damit aus heutiger Sicht bestmöglich gekauft haben, konnten ihr Kapital seitdem gerade mal bewahren.