Im Dax kletterten die Papiere des Triebwerkbauers MTU mit einem Plus von über drei Prozent an ihre 21-Tage-Linie. Airbus bauten ihre jüngste Erholung um zwei Prozent aus. Im MDax gehörten Fraport und Lufthansa zu den Favoriten, und im EuroStoxx 50 Safran .

FRANKFURT (dpa-AFX) - Luftverkehrswerte sind am Dienstag mit besonders deutlichen Kursgewinnen aufgefallen. Börsianer brachten dies mit den avisierten Lockerungen der harten Corona-Bestimmungen in China in Verbindung. Zudem widmete sich JPMorgan in einem Kommentar der jüngsten Prognoseanhebung des Dachverbands der Fluggesellschaften IATA.

