Mawson erweitert Suchradius für Exploration in Finnland

Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson") oder (das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd ... ) gibt eine Aktualisierung seiner Explorationsstrategie bekannt, mit der der Suchradius auf ein großes aussichtsreiches, aber noch nicht erprobtes Gebiet des 18.000 ha großen, zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kobalt-Projekts Rajapalot in Nordfinnland erweitert wird.

Höhepunkte:

- Der größte Teil des 18 000 ha großen Mawson-Landpakets ist noch nicht erforscht

- Erweiterung des Suchradius auf ein ca. 5.000 ha großes Gebiet zwischen der abgeleiteten Ressource Rajapalot (1 Moz AuEq) und dem ~10 km langen, unterirdischen Rompas-System, das einen Bohrhöchstwert von 6 m mit 617 g/t Au aufweist (Abbildung 1)

- Drohnen- und bodengestützte magnetische Untersuchungen wurden kürzlich durchgeführt, um strukturelle Kontrollen zu identifizieren, die auf 1,78 bis 1,8 Milliarden Jahre datiert sind und für ~5 Moz Au in den jüngsten finnischen Entdeckungen verantwortlich sind.

- Weitere Erkundung des Grundgebirges unmittelbar unter dem flachen Geschiebe durch BOT-Bohrungen, wobei die Genehmigung bereits erteilt wurde

Herr Fairhall, CEO, erklärt: "Während wir mit der Erstellung der PEA für Rajapalot beschäftigt sind, fordern wir unsere Geologen heraus, die nächste Entdeckung von einer Million Unzen zu machen. Mawson kontrolliert ein großes Landpaket in Lappland, mit wesentlichen Entdeckungen am östlichen und westlichen Rand des Grundstücks. Nichtsdestotrotz sind große Teile des Projekts noch nicht bebohrt und erforscht, da eine dünne Schicht aus Gletschersedimenten, die im Durchschnitt 3 bis 5 Meter dick ist, 99 % des gepachteten Gebiets bedeckt. Die vor kurzem abgeschlossenen magnetischen Vermessungen ermöglichen es uns, die aussichtsreichsten Wirtsgesteine für eine detailliertere Untersuchung effizient zu identifizieren; dieselben Gesteine haben in den letzten Jahren in Finnland etwa 5 Moz Goldentdeckungen geliefert, einschließlich über 1 Moz AuEq bereits auf dem Grundstück.